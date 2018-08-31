1 сентября в Казани пройдет праздник «Первый класс»

СЕГОДНЯ 16:44 2018-08-31T16:44:01+03:00

Особое внимание в этот раз уделят теме раздельного сбора мусора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот день для детей будет организована программа в формате «обучение через развлечение»

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В эту субботу в честь Дня знаний в Казани в 13.00 по адресу улиц Четаева,18 будет дан страт общегородскому празднику «Первый класс».

Его программа пройдет в формате «обучение через развлечение». Благодаря которому дети в игровой форме получат представление о науке и поучаствуют в развивающих играх.

Также на площадке будет работать уникальный симулятор самолета. Кроме всего прочего, на празднике пройдет показ светомузыкального фильма «Космическая соната» и слайдо-музыкальной программы «Космический одуванчик», а также состоится одна из последних тренировок сезона проекта «Зеленый фитнес».

Особое внимание в этот раз уделят теме раздельного сбора мусора. Пройдут мастер-классы и обмен стеклянной тары на декорированную бутылку. В завершение выступит кавер-группа Doratti.

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