В Чувашии по факту массовой гибели рыбы в реке Рыкша возбудили уголовное дело
В июне этого года в Чебоксарском районе на участке реки Рыкша протяженностью около 14 километров был выявлен факт массовой гибели рыбы.
Исследования проб воды, проведенным специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений Чувашии, показали наличие загрязнение реки аммонием иона и нитритом иона. Их содержание было превышено многократно.
В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных».
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по установлению конкретных должностных лиц, ответственных за случившееся. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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