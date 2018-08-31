В Чувашии по факту массовой гибели рыбы в реке Рыкша возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-31T19:01:07+03:00

В воде обнаружено превышения содержания аммония иона и нитрита иона. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правоохранители ищут того, кто загрязнил воду

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В июне этого года в Чебоксарском районе на участке реки Рыкша протяженностью около 14 километров был выявлен факт массовой гибели рыбы.

Исследования проб воды, проведенным специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений Чувашии, показали наличие загрязнение реки аммонием иона и нитритом иона. Их содержание было превышено многократно.

В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных».

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по установлению конкретных должностных лиц, ответственных за случившееся. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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