2018-08-31T17:02:29+03:00
Экономика

В Татарстане неубранными остались порядка 250 тысяч га полей

Темпы по урожаю сдержали прошедшие дожди
Олег ЛУГОВОЙ
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На утро 31 августа намолот составил 3,2 миллиона тонн зерна.На утро 31 августа намолот составил 3,2 миллиона тонн зерна.
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31 августа на республиканском совещании в Доме правительства глава Минсельхоза Марат Ахметов сообщил, что уборка зерновых в регионе вошла в завершающую стадию.

По словам министра, осталось около 250 тысяч га площадей, из них 60 тысяч га это кукуруза на зерно. Последняя будет убираться по созреванию. Это ориентировочно в конце сентября.

- На это утро намолот составил 3,2 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность – 26,0 ц/га, - также сообщил Марат Ахметов. - Прошедшие продуктивные дожди в восточной части республики несколько задержали и созревание хлебов, и темпы уборки.

Наравне с этим сейчас в Татарстане идет активный сев озимых культур. По сравнению с прошлым годом, в этот раз вместо 290 тысяч га, по последним данным, засеяно порядка 450 тысяч га. Что составляет 86% от запланированного.

- Сев после 5 сентября – это определенный риск, поэтому надо завершить посевные работы в этих числах, - сказал министр.

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