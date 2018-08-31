Две школы в Татарстане не успели отремонтировать к 1 сентября

СЕГОДНЯ 15:37 2018-08-31T15:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Рустам Минниханов принял участие на еженедельном совещании в Доме Правительства. Важной темой стал вопрос о подготовке средних учебных заведений Татарстана к первому сентября. Как доложили президенту Татарстана, в учебных заведениях Камско-Устьинского и Тукаевского районов до сих пор не закончены ремонтные работы.

Глава Камско-Устьинского района рассказал, что плановый ремонт школы должен был пройти в 2022 году. Но из-за неудовлетворительного состояния возникла необходимость начать его этим летом. При этом из-за несвоевременного финансирования работы пришлось начать позже запланированного времени.

За такое отношение к своей работе Рустам Минниханов пообещал поменять органы власти в этих районах, - Мне говорят, что по Республике сейчас две школы не способны принять учеников. Но после того как я вам внушение сделал - там и министр поменяется и министр строительства - сразу все успеют.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»