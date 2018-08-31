2018-08-31T16:58:18+03:00
Происшествия

На заводе в Казани в цистерне с ядом нашли тело парня

Молодой человек пролежал там больше часа
Искандер ЯРУЛЛИН
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После рабочего дня на территории завода «Казаньоргсинтез» охранник совершал плановый обход. Заглянув в бочку с окисью этилена, жидкость которого используют для стерилизации оборудования, он обнаружил там тело молодого человека.

Приехавшие на место трагедии спасатели выяснили, что мужчина пролежал там больше часа. Каким образом 25-летний житель Высокогорского района Казани оказался в цистерне с сильнодействующим для человека ядом, пока не известно. Также предстоит выяснить - попал он туда еще живым или уже когда был мертв.

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