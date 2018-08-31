На заводе в Казани в цистерне с ядом нашли тело парня

СЕГОДНЯ 16:58 2018-08-31T16:58:18+03:00

Молодой человек пролежал там больше часа

Изменить размер текста: A A

После рабочего дня на территории завода «Казаньоргсинтез» охранник совершал плановый обход. Заглянув в бочку с окисью этилена, жидкость которого используют для стерилизации оборудования, он обнаружил там тело молодого человека.

Приехавшие на место трагедии спасатели выяснили, что мужчина пролежал там больше часа. Каким образом 25-летний житель Высокогорского района Казани оказался в цистерне с сильнодействующим для человека ядом, пока не известно. Также предстоит выяснить - попал он туда еще живым или уже когда был мертв.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»