На заводе в Казани в цистерне с ядом нашли тело парня
После рабочего дня на территории завода «Казаньоргсинтез» охранник совершал плановый обход. Заглянув в бочку с окисью этилена, жидкость которого используют для стерилизации оборудования, он обнаружил там тело молодого человека.
Приехавшие на место трагедии спасатели выяснили, что мужчина пролежал там больше часа. Каким образом 25-летний житель Высокогорского района Казани оказался в цистерне с сильнодействующим для человека ядом, пока не известно. Также предстоит выяснить - попал он туда еще живым или уже когда был мертв.
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