В Чувашии будут судить сотрудников банка - брата и сестру, за сбыт фальшивок

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-31T16:06:42+03:00

Перед законом также ответят и двое их подельников

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Как выяснили полицейские Чувашии, 33-летняя сотрудница одного из коммерческих банков в Москве у себя на работе подыскивала фальшивки номиналом 1000 и 5000 рублей. Их она отсылала в Чебоксары своему 31-летнему брату - сотруднику филиала банка.

Мужчина же вместе с двумя своими приятелями сбывали подделки в торговых центрах и рынках столицы Чувашии.

- Всем четверым предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных уголовной статьей «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование в отношении них завершено, все материалы направлены в суд, - сообщают в МВД Чувашии.

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