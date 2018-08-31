2018-08-31T15:09:20+03:00
Общество

С начала года татарстанские приставы взыскали алиментов на сумму свыше 490 миллионов рублей

Только за август удалось собрать долгов на 16 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Исполнительные документы на сумму 1 миллиард 294 миллионов направлены в организации Татарстана для периодического удержания средств должников по алиментам.Исполнительные документы на сумму 1 миллиард 294 миллионов направлены в организации Татарстана для периодического удержания средств должников по алиментам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в УФССП Татарстана, с начала года приставами республики окончено и прекращено порядка 11 тысяч исполнительных производств по взысканию долгов по алиментам на сумму 490 миллионов 664 тысяч рублей.

Причем только за август здесь общую задолженность судебным исполнителям удалось сократить на 16 миллионов рублей.

Также с начала 2018-го дознавателями УФССП Татарстана было возбуждено 601 уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Лишь за прошедшую неделю появилось 20 таких дел.

- Исполнительные документы на сумму 1 миллиард 294 миллионов направлены в организации Татарстана для периодического удержания средств должников по алиментам, - сообщают в УФССП Татарстана.

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