С начала года татарстанские приставы взыскали алиментов на сумму свыше 490 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-31T15:09:20+03:00

Исполнительные документы на сумму 1 миллиард 294 миллионов направлены в организации Татарстана для периодического удержания средств должников по алиментам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Только за август удалось собрать долгов на 16 миллионов рублей

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Как подсчитали в УФССП Татарстана, с начала года приставами республики окончено и прекращено порядка 11 тысяч исполнительных производств по взысканию долгов по алиментам на сумму 490 миллионов 664 тысяч рублей.

Причем только за август здесь общую задолженность судебным исполнителям удалось сократить на 16 миллионов рублей.

Также с начала 2018-го дознавателями УФССП Татарстана было возбуждено 601 уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Лишь за прошедшую неделю появилось 20 таких дел.

- Исполнительные документы на сумму 1 миллиард 294 миллионов направлены в организации Татарстана для периодического удержания средств должников по алиментам, - сообщают в УФССП Татарстана.

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