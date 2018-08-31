В Альметьевске появился памятник Антону Чехову
Накануне, 30 августа, в Альметьевске прошло торжественное открытие памятника известному русскому писателю и драматургу Антону Павловичу Чехову.
На улице, названной в его честь, бронзовый Чехов сидит в повозке, в которую запряжена лошадь. и держит поводья.
Автором композиции выступил известный казанский скульптор, заслуженный художник Татарстана и России Асия Минулла.
Ранее, 25 августа, в Альметьевске состоялось открытие памятника другому литературному деятелю - Габдулле Тукаю. Татарский поэт сидит на велосипеде. Скультура является частью масштабного арт-проекта «Сказки о золотых яблоках»
- Преображение Альметьевска, открытие новых культурных памятников - это повод гордиться нашим городом. Как говорил Антон Павлович Чехов, «…все мы народ и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело народное», - написано на офицальном сайте Альметьевска.
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