В Альметьевске появился памятник Антону Чехову

СЕГОДНЯ 19:17 2018-08-31T19:17:21+03:00

А некоторое время назад а городе установили скульптуру Габдуллы Тукая

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Накануне, 30 августа, в Альметьевске прошло торжественное открытие памятника известному русскому писателю и драматургу Антону Павловичу Чехову.

На улице, названной в его честь, бронзовый Чехов сидит в повозке, в которую запряжена лошадь. и держит поводья.

Автором композиции выступил известный казанский скульптор, заслуженный художник Татарстана и России Асия Минулла.

Ранее, 25 августа, в Альметьевске состоялось открытие памятника другому литературному деятелю - Габдулле Тукаю. Татарский поэт сидит на велосипеде. Скультура является частью масштабного арт-проекта «Сказки о золотых яблоках»

- Преображение Альметьевска, открытие новых культурных памятников - это повод гордиться нашим городом. Как говорил Антон Павлович Чехов, «…все мы народ и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело народное», - написано на офицальном сайте Альметьевска.

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