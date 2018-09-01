2018-09-01T09:53:12+03:00
Здоровье

В Татарстане набирает популярность мало травматичный способ обрезания

Операция проходит бесшовным методом при помощи специального клея
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент, в Казани подобный метод обрезания уже выбрало около 60 человек.На данный момент, в Казани подобный метод обрезания уже выбрало около 60 человек.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Татарстане все большую популярность набирает новая технология циркумцизии в рамках стандарта "Халяль". Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Подобной методикой на данный момент успешно владеет детский врач уролог-андролог ДРКБ Наиль Акрамов. Операция представляет собой бесшовное обрезание крайне плоти с использованием специального клея.

Именно из-за него хирургическое вмешательство проходит менее травматично и рана в последствии защищается от попадания каких-либо инородных тел.

На данный момент, в Казани подобный метод обрезания уже выбрало около 60 человек.

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