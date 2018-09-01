В Татарстане набирает популярность мало травматичный способ обрезания
В Татарстане все большую популярность набирает новая технология циркумцизии в рамках стандарта "Халяль". Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.
Подобной методикой на данный момент успешно владеет детский врач уролог-андролог ДРКБ Наиль Акрамов. Операция представляет собой бесшовное обрезание крайне плоти с использованием специального клея.
Именно из-за него хирургическое вмешательство проходит менее травматично и рана в последствии защищается от попадания каких-либо инородных тел.
На данный момент, в Казани подобный метод обрезания уже выбрало около 60 человек.
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