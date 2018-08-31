В понедельник в казанском МФЦ «Южный» не будут принимать документы

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-31T14:11:54+03:00

В здании на день отключат электричество

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В грядущий понедельник, 3 сентября, в столице Татарстана многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Южный», что по адресу проспект Победы, 100, не сможет принимать от горожан документы.

Специалисты не смогут этого сделать из-за того, что в здании отключат свет. Тем не менее, они будут осуществлять выдачу документов в обычном режиме.

Подающим же бумаги предлагают воспользоваться другим многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, который располагается по адресу проспект Победы, 214, либо другими офисами на территории Казани.

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