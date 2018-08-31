2018-08-31T18:02:59+03:00
Общество

SAVERNIY VOKZAL: в обновленных вагонах казанского метро нашли опечатку

Ошибку заметили внимательные горожане и сразу пожаловались в "Народный контроль"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал государственных и муниципальных услуг Татарстана, Лилия К.Фото: портал государственных и муниципальных услуг Татарстана, Лилия К.
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Жалоба на SAVERNIY VOKZALпоявилась накануне, 30 августа, в 9.52 на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана в разделе "Народный контроль".

- И это распечатано и расклеено во все вагоны в связи с вводом новой станции Дубравная. Позорище-то какое, сколько денег из-за невнимательности зря потрачено, - негодует жительница Казани, подписавшаяся как Лилия К. (Орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.)

К сообщению женщина прикрепила фотографию, на которой четко видна опечатка: ошибка в названии станции "Северный вокзал" на английском языке. Вместо SEVERNIY VOKZAL, как это было раньше, в вагоне написано SAVERNIY VOKZAL.

Согласно статусу, обращение пока находится "в работе".

Напомним, открытие новой станции метро под названием "Дубравная" прошло 30 августа. Её жители города ждали пять лет.

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