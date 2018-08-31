В Татарстане отреставрируют 5 объектов культурного наследия
На сайте госзакупок появился тендер на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реставрацию объектов культурного наследия Татарстана. На это из бюджета республики уже выделено 9,7 миллиона рублей.
В приложенных документах имеется список из пяти мест, которые подлежат рестоаврации. В их число попали: церковь Никольская 1824 года, мечеть в Агрызском районе начала 20 века, мечеть в селе Кызыл-Ялан 1848 года, церковь Кирилло-Белозерская 1723 года, усадьба купца Стахеева-Крыжановского.
Все работы будут производиться без изменений особенностей памятника.
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