2018-08-31T13:07:06+03:00
Экономика

В Татарстане отреставрируют 5 объектов культурного наследия

Только за проектно-сметную документацию готовы заплатить 9,7 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Все работы будут производиться без изменений особенностей памятникаВсе работы будут производиться без изменений особенностей памятникаФото: Рамиль ГАЛИ
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На сайте госзакупок появился тендер на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реставрацию объектов культурного наследия Татарстана. На это из бюджета республики уже выделено 9,7 миллиона рублей.

В приложенных документах имеется список из пяти мест, которые подлежат рестоаврации. В их число попали: церковь Никольская 1824 года, мечеть в Агрызском районе начала 20 века, мечеть в селе Кызыл-Ялан 1848 года, церковь Кирилло-Белозерская 1723 года, усадьба купца Стахеева-Крыжановского.

Все работы будут производиться без изменений особенностей памятника.

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