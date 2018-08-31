Казанца приговорили к колонии строгого режима за кражу телевизора

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-31T13:55:00+03:00

Стоимость похищенного не превысила 10 тысяч рублей

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35-летнего жителя Казани признали виновным в краже с незаконным проникновением.

Как было установлено в суде, в июне текущего года мужчина залез в чужую квартиру, откуда похитил телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.

Когда горожанина задержали, он свою вину полностью признал и попросил рассмотреть его дело без разбирательств.

- Ранее судимого жителя Казани приговорили к наказанию в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение суда вступило в свою законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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