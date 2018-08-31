На озеленение и благоустройство Бугульмы выделят 1,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-31T18:55:41+03:00

Средства будут выделены из бюджета города Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

В городе будут спилены 156 деревьев

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На благоустройство и озеленение Бугульмы потратят 1,9 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета города. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок в эту пятницу, 31 августа.

Согласно техническому заданию, до 31 декабря текущего года победитель аукциона должен будет произвести валку 156 деревьев (ольх, елей, пихт, берез и лиственниц), спиливание скелетных ветвей на 55 точках, обрез крон и кустарников под естественный вид, сбор ветвей и сучьев после разгула стихии.

Помимо этого, организовать полив из шланга зеленых насаждений, уборку опавших листьев, прополку и стрижку газонов, а также цветников.

К слову, из предоставленных денег 453,9 тысячи рублей уйдут на оплату труда рабочих.

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