2018-08-31T13:36:05+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила ребенка на велосипеде

К счастью, мальчик отделался лишь ссадинами и ушибами
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: drive2.ruФото: drive2.ru
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Вечером 30 августа 29-летний водитель на «Киа» двигался на большой скорости по улице Амирхана. В итоге он не успел притормозить, когда на дорогу перед домом 53б по улице Амирхана выехал юный велосипедист.

В результате иномарка сбила подростка. Он получил ушиб мягких тканей головы, ушибы и ссадины правой половины грудной клетки. К приезду медиков велосипедист мог самостоятельно передвигаться и не нуждался в особой помощи.

Для справки, за минувшие сутки в Татарстане к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения были привлечены102 пешехода и 928 водителей. А 10 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.

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