Противникам пенсионной реформы разрешили митинг в Казани

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-31T18:33:58+03:00

Они несколько недель спорили с Исполкомом города по поводу места проведения

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Митинг против пенсионной реформы, который 2 сентября пройдет во многих городах России, состоится и в Казани. Исполком города и организаторы акции — КПРФ, наконец-то договорились о месте его проведения.

Напомним, коммунисты подавали три заявки на митинг: у памятника Вахитову и две в парк Тинчурина — на утро и вечер. Но во всех случаях им отказали, предложив митинговать в Дербышках или Юдино. Эти площадки организаторов не устроили, и они подали на Исполком три иска в суд. Заседания должны были состояться 29 августа, но КПРФ в последний момент отозвала свои заявления.

- В этот день Исполком предложил нам провести акцию в парке «Крылья Советов», площадка хорошая, рядом метро и автобусные остановки, мы согласились и отозвали иски, - объяснили организаторы.

Мероприятие пройдет 2 сентября в 13:00 около памятника Ленину.

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