2018-08-31T12:32:17+03:00
Общество

В День города-2018 в Казани на двух домах вывесили флаги Венгрии и Сербии

Виной всему невнимательность
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Инцидент произошел накануне, в день города и республики.Инцидент произошел накануне, в день города и республики.Фото: соцсети
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В Казани снова заметили нарушения в использование государственных флагов. На этот раз вместо символики Татарстана и России, на домах вывесили флаги Вергрии и Сербии. Видимо, невнимательные горожане повесили флаги не той стороной. Инцидент произошел накануне, в День города и республики.

- Тем временем на улице Павлюхина в Казани отмечается день Сербии и Венгрии. Ещё одно дельце для прокуратуры, - пишут пользователи соцсетей, выкладывая фото.

Так, неправильно флаги повесили на доме №110 на улице Павлюхина и на доме №59 на проспекте Ибрагимова.

Напомним, недавно прокуратура обязала детсад Казани перевесить флаги.

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