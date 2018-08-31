2018-08-31T12:02:44+03:00
Общество

День республики-2018 в Татарстане отпраздновали около 260 тысяч человек

Несмотря на такое количество людей, гулянья прошли без происшествий
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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В честь Дня республики-2018 в Татарстане гулянья прошли на 63 площадках в 32 населенных пунктах региона. Перед началом мероприятий все они были предварительно обследованы специалистами-кинологами.

В итоге, как подсчитали в МВД Татарстана, в праздновании приняли участие около 260 тысяч человек. Несмотря на такое количество людей, гулянья прошли без происшествий.

- Охрану общественного порядка осуществляли более 2000 тысяч сотрудников полиции, а также 100 курсантов КЮИ МВД России, более 240 сотрудников частных охранных организаций, 239 членов добровольных народных дружин, 105 активистов Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост», 102 муниципальных служащих, а также сотрудники и военнослужащие ВНГ, - сообщают в МВД Татарстана.

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