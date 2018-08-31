2018-08-31T12:48:40+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М-7 мужчина упал с моста и утонул

Его тело извлекли с пятиметровой глубины
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас устанавливаются причины произошедшего.Сейчас устанавливаются причины произошедшего.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Накануне, 30 августа, из реки Меша в Пестречинском районе Татарстана спасатели извлекли труп мужчины. Он находился на глубине 5 метров и в 15 метрах от берега. Об инциденте сообщает МЧС Татарстана.

О происшествии сообщили очевидцы. Прибывшим на место водолазам пришлось обследовать 150 квадратиных метров реки, прежде чем был обнаружен труп. По всей вероятности, мужчина упал с моста на трассе М-7. Ему было всего 28 лет.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее выступление Иосифа Кобзона в Казани: Певец расплакался прямо на сцене (подробнее).

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии будут судить сотрудников банка - брата и сестру, за сбыт фальшивок
Две школы в Татарстане не успели отремонтировать к 1 сентября
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными
С начала года татарстанские приставы взыскали алиментов на сумму свыше 490 миллионов рублей
Мать из Татарстана отправила несовершеннолетнюю дочь на «Дом-2»
В понедельник в казанском МФЦ «Южный» не будут принимать документы
Казанца приговорили к колонии строгого режима за кражу телевизора
В Казани иномарка сбила ребенка на велосипеде
В Татарстане отреставрируют 5 объектов культурного наследия
В День города-2018 в Казани на двух домах вывесили флаги Венгрии и Сербии
День республики-2018 в Татарстане отпраздновали около 260 тысяч человек
Житель Чувашии на охоте застрелил брата
В Казани ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершен на 90%