В Татарстане на трассе М-7 мужчина упал с моста и утонул

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-31T12:48:40+03:00

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Накануне, 30 августа, из реки Меша в Пестречинском районе Татарстана спасатели извлекли труп мужчины. Он находился на глубине 5 метров и в 15 метрах от берега. Об инциденте сообщает МЧС Татарстана.

О происшествии сообщили очевидцы. Прибывшим на место водолазам пришлось обследовать 150 квадратиных метров реки, прежде чем был обнаружен труп. По всей вероятности, мужчина упал с моста на трассе М-7. Ему было всего 28 лет.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

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