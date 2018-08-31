В Казани ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершен на 90%

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-31T11:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Как подсчитали в Миндортрансе Татарстана, на 31 августа в Казани ремонт улиц по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» завершен на 90%.

Так, полностью работы выполнены на 26 участках. Например, обновили проезжую часть на улицах Петербургская, Нигматуллина, Павлюхина, Сибгата Хакима, Дементьева, Площадь Тысячелетия, Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, Оренбургский тракт, местном проезде по улице Копылова, а также тротуары по улицам Копылова, Клары Цеткин, Главная, Михаила Миля, Курчатова, Ломжинская, Тимирязева, Олега Кошевого, Короленко, Бари Галеева, Рылеева и Рабочая. Также в рамках проекта были установлены четыре новых светофора.

Кроме того, в ведомстве отчитываются о том, что на данный момент завершено асфальтирование улиц Павлюхина, Восстания, Дубравная, Воровского, Даурская и Начальная. Там осталось лишь установить дорожные знаки и ограждения.

Сейчас ремонт начат на улицах Искра, Шуртыгина, Академика Глушко, Вяземская и Петра Алексеева.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»