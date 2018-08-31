2018-08-31T11:35:38+03:00
Авто

В Казани ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершен на 90%

Полностью работы выполнены на 26 участках
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Как подсчитали в Миндортрансе Татарстана, на 31 августа в Казани ремонт улиц по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» завершен на 90%.

Так, полностью работы выполнены на 26 участках. Например, обновили проезжую часть на улицах Петербургская, Нигматуллина, Павлюхина, Сибгата Хакима, Дементьева, Площадь Тысячелетия, Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, Оренбургский тракт, местном проезде по улице Копылова, а также тротуары по улицам Копылова, Клары Цеткин, Главная, Михаила Миля, Курчатова, Ломжинская, Тимирязева, Олега Кошевого, Короленко, Бари Галеева, Рылеева и Рабочая. Также в рамках проекта были установлены четыре новых светофора.

Кроме того, в ведомстве отчитываются о том, что на данный момент завершено асфальтирование улиц Павлюхина, Восстания, Дубравная, Воровского, Даурская и Начальная. Там осталось лишь установить дорожные знаки и ограждения.

Сейчас ремонт начат на улицах Искра, Шуртыгина, Академика Глушко, Вяземская и Петра Алексеева.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии будут судить сотрудников банка - брата и сестру, за сбыт фальшивок
Две школы в Татарстане не успели отремонтировать к 1 сентября
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными
С начала года татарстанские приставы взыскали алиментов на сумму свыше 490 миллионов рублей
Мать из Татарстана отправила несовершеннолетнюю дочь на «Дом-2»
В понедельник в казанском МФЦ «Южный» не будут принимать документы
Казанца приговорили к колонии строгого режима за кражу телевизора
В Казани иномарка сбила ребенка на велосипеде
В Татарстане отреставрируют 5 объектов культурного наследия
В Татарстане на трассе М-7 мужчина упал с моста и утонул
В День города-2018 в Казани на двух домах вывесили флаги Венгрии и Сербии
День республики-2018 в Татарстане отпраздновали около 260 тысяч человек
Житель Чувашии на охоте застрелил брата