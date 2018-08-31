Школьников Татарстана приглашают на бесплатные курсы в Яндекс.Лицей

СЕГОДНЯ 11:18 2018-08-31T11:18:08+03:00

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В этом году у школьников Татарстана вновь появится возможность начать учиться в Яндекс.Лицее. Об этом сообщает Министерство информатизации и связи республики.

Отбор на занятия, которые начнутся в первых числах октября, будет непростым. Помимо тестирования ребят будет ждать очное собеседование, и лишь после этого - зачисление на курсы. К тому же, в этот лицей ждут лишь учащихся 8 или 9 классов. Здесь в течение двух лет их будут обучать программированию на языке Python.

Для этого в республике открыто 22 площадки. При поступлении ребята сами выбирают, где им удобнее учиться. Известно, что заполнить соответствующую анкету и пройти онлайн-тестирование можно до 9 сентября.

Это уже второй набор школьников. В прошлом году учреждением было получено более 759 заявок, а собеседование прошло 113 человек. Осенью они продолжат обучение на втором курсе, а весной будут готовиться к выпуску.

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