Ночью в Зеленодольске загорелась комната охраны дома

СЕГОДНЯ 10:53 2018-08-31T10:53:14+03:00

В результате пожара ожоги лица, кистей рук и бедра получил 66-летний мужчина

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Возгорание произошло в доме № 36 на проспекте Строителей в Зеленодольске. Огонь вспыхнул накануне приммерно в 22:40 в комнате охраны одноэтажного дома. В этот момент там находился мужчина 1952 года рождения.

Пламенем было охвачено 7 квадратных метров помещения. В результате несчастного случая мужчина получил термические ожоги лица, кистей рук и левого бедра первой и второй степени.Сейчас пострадавший находится в больнице.

Причиной инцидента специалисты называют нарушение правил устройства и использования электрооборудования.

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