Ночью в Зеленодольске загорелась комната охраны дома
Возгорание произошло в доме № 36 на проспекте Строителей в Зеленодольске. Огонь вспыхнул накануне приммерно в 22:40 в комнате охраны одноэтажного дома. В этот момент там находился мужчина 1952 года рождения.
Пламенем было охвачено 7 квадратных метров помещения. В результате несчастного случая мужчина получил термические ожоги лица, кистей рук и левого бедра первой и второй степени.Сейчас пострадавший находится в больнице.
Причиной инцидента специалисты называют нарушение правил устройства и использования электрооборудования.
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