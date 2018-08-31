2018-08-31T15:37:42+03:00
Экономика

В Татарстане введено более 1,3 миллиона квадратных метров жилья

Такие данные огласили на республиканском совещании в Доме правительства
Олег ЛУГОВОЙ
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Это 55% от намеченного плана.Это 55% от намеченного плана.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту пятницу, 31 августа, в Доме правительства Татарстана состоялось республиканское совещание с участием премьер-министра региона Алексея Песошина.

Во время своего доклада первый заместитель главы Минстроя Ттарстана Алексей Фролов сообщил, что по последним данным в республике введено 1 миллион 321,5 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 55% от годового плана.

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