2018-08-31T09:18:11+03:00
Происшествия

В Казани двух сотрудников колонии подозревают в избиении заключенных

Сотрудники УФСИН свою вину не признают
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении 30-летних оперативников исправительной колонии №18 в Казани Ленара Гаязова и Андрея Семенова возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия».

По версии следствия, в августе этого года Гаязов и Семенов избили одного из осужденных. В этот же месяц подозреваемые были задержаны. Сейчас они находятся под домашним арестом.

- Во время расследования был выявлен еще один факт. Так, в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия»,- сообщают в следственном комитете Татарстана. - В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается

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