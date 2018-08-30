В Казани отремонтируют улицу Алексеева

СЕГОДНЯ 18:18 2018-08-30T18:18:49+03:00

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В Казани в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году начат ремонт улицы Петра Алексеева.

Протяженность участка, на котором ведутсяработы, составляет 200 метров. В ходе ремонта на площади 1253 квадратных метра будет уложен новый слой асфальтобетона со снятием старого, а также заменены бортовые камни.

- Запланировано нанесение горизонтальной дорожной разметки и замена дорожных знаков. Сегодня дорожники завершили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия и демонтаж бортовых камней, - отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Напомним, что улица Петра Алексеева расположена в Советском районе Казани и пересекается с улицей Искра.

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