В Казани отремонтируют улицу Алексеева
В Казани в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году начат ремонт улицы Петра Алексеева.
Протяженность участка, на котором ведутсяработы, составляет 200 метров. В ходе ремонта на площади 1253 квадратных метра будет уложен новый слой асфальтобетона со снятием старого, а также заменены бортовые камни.
- Запланировано нанесение горизонтальной дорожной разметки и замена дорожных знаков. Сегодня дорожники завершили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия и демонтаж бортовых камней, - отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Напомним, что улица Петра Алексеева расположена в Советском районе Казани и пересекается с улицей Искра.
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