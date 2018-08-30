В Набережных Челнах устроили парад КАМАЗов

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-30T17:09:17+03:00

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В Набережных Челнах полным ходом идет празднование Дня республики. Так, в парке Сидоровский развернулся настоящий автокарнавал в рамках проведения «УРАМ-FEST».

КАМАЗы стали сценой для театрализованных представлений и выступлений предприятий и учреждений города. Далее праздничная колонна из 35 большегрузов проехалась по всему городу, начиная от парка Сидоровский до майдана. В мероприятии принял участие и мэр города.

- Только в многонациональном, дружном Татарстане, могут быть столь знаменитые и талантливые люди. Город Набережные Челны – особенный город на карте республики Татарстан и в масштабах нашей страны. Он был построен в Советском Союзе. Сюда приехали самые целеустремленные, трудолюбивые люди и смогли за короткий срок построить город и создать особое общество людей, - отметил Наиль Магдеев.

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