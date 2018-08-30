2018-08-30T16:41:27+03:00
Общество

Cемь тысяч детей пополнят чебоксарские детсады в сентябре

Сейчас в детсадах формируют группы
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: мэрия Чебоксар.Фото: мэрия Чебоксар.
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Конец августа для детского сада - время приема новых воспитанников. В этом году чебоксарские дошкольные учреждения столицы республики ожидают приход более 7 тысяч детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет.

- На текущий месяц в детские сады уже поступило около 6 тысяч детей. Для каждого из них сейчас проходит адаптационный период. Детям очень непросто начинать посещать детский сад. Наиболее благоприятным временем для их привыкания к новым условиям является летний перио. В связи с этим всех родителей, дети которых еще не направлены в дошкольные учреждения, рекомендуем ускориться, пройти медосмотр, получить необходимую справку у врача-педиатра и поступить не позднее 1 сентября., - пояснили в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время проходят собрания для вновь поступивших детей и родителей. Их знакомят с жизнью, режимом, игровыми занятиями детей в ДОУ в соответствии с возрастом.

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