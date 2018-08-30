2018-08-30T17:57:06+03:00
Спорт

Хоккеисты "Ак Барса" подарили Рустаму Минниханову уменьшенную копию Кубка Гагарина

Президент Татарстана обещал поставить трофей на видном месте в Кремле
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Традиционная встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством, тренерским штабом, игроками и персоналом хоккейного "Ак Барса" состоялась сегодня на базе клуба.

- Каждая игра была на пределе, мы уверенно завоевали кубок и звание чемпионов. Гордимся вами! Но начинается новый сезон. Уверен, что есть готовность - это главное, - заявил Рустам Минниханов.

В ходе встречи хоккеисты "Ак Барса" получили из рук президента Татарстана государственные и республиканские награды.

Не оставили без презента и Рустама Минниханова. Ему подарили уменьшенную копию Кубка Гагарина.

– Обещаю поставить на самом видном месте в Кремле, чтобы все наши гости видели результат ваших стараний, - отметил Рустам Минниханов.

Напомним, что стартовый матч в регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" проведет уже 1 сентября. В соперниках - питерский СКА.Начало матча в 17:00.

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