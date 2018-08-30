Последний день лета в Татарстане будет теплым

СЕГОДНЯ 18:36 2018-08-30T18:36:23+03:00

31 августа в Татарстане будет тепло, а может и жарко. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Дождей не прогнозируется, а воздух прогреется до 26 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Лето попрощается с жителями Татарстана теплой и ясной погодой. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 31 августа в Татарстане опасные и неблагоприятные метеоявления не прогнозируется.

На территории республики будет переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Днем без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, местами кратковременные усиления до 13 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее выступление Иосифа Кобзона в Казани: Певец расплакался прямо на сцене (подробнее).