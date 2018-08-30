2018-08-30T16:06:34+03:00
Спорт

Президент "Ак Барса": Спустя три минуты после завершения игры Рустам Минниханов звонит и устраивает разбор матча

Рустам Минниханов ярый фанат казанской команды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерским штабом хоккейного клуба «Ак Барс».

- Вы сделали для нашей республики большой подарок. Команда отыграла прекрасный сезон, уверенно завоевав Кубок Гагарина. Мы очень гордимся вами. Самое главное - сохранить в команде этот победный дух. Нет никаких сомнений в вашем мастерстве и целеустремлённости, - поделился президент РТ мыслями от победы казанского клуба в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Кстати, по словам президента «Ак Барса». Наиля Маганова, Рустам Минниханов ярый болельщик команды.

- Спустя три минуты после завершения игры звонок от Рустама Нургалиевича и следует полный разбор игры со всеми нюансами, - заяивл Маганов.

Напомним, что в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» стартует уже 1 сентября домашним матчем с питерским СКА. Начало игры в 17:00.

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