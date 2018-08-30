Президент "Ак Барса": Спустя три минуты после завершения игры Рустам Минниханов звонит и устраивает разбор матча
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерским штабом хоккейного клуба «Ак Барс».
- Вы сделали для нашей республики большой подарок. Команда отыграла прекрасный сезон, уверенно завоевав Кубок Гагарина. Мы очень гордимся вами. Самое главное - сохранить в команде этот победный дух. Нет никаких сомнений в вашем мастерстве и целеустремлённости, - поделился президент РТ мыслями от победы казанского клуба в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина.
Кстати, по словам президента «Ак Барса». Наиля Маганова, Рустам Минниханов ярый болельщик команды.
- Спустя три минуты после завершения игры звонок от Рустама Нургалиевича и следует полный разбор игры со всеми нюансами, - заяивл Маганов.
Напомним, что в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» стартует уже 1 сентября домашним матчем с питерским СКА. Начало игры в 17:00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный тренер "Ак Барса": В этом сезоне нам будет непросто, против нас будут играть с большой отдачей, зная, что мы чемпионы (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»