2018-08-30T16:24:28+03:00
Происшествия

Дорогой внедорожник въехал в ресторан в центре Казани

По пути он снес дорожные знаки и защитное ограждение
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СкриншотФото: Скриншот
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По словам очевидцев, водитель дорогой иномарки не справился с управлением и вместо того чтобы проехать прямо по улице Гоголя врезался в стену дома. Белый «Рэнж Ровер» на большой скорости заехал на тротуар, снес столбы с дорожными знаками, столбики для безопасности пешеходов и повредил фасад ресторана со стороны улицы Гоголя.

В момент аварии в заведении находился только персонал. Но и он успел перепугаться. Если бы водитель проехал немного правее, то раздавил бы женщину, оказавшуюся в близком от удара расстоянии. К месту ДТП сразу приехала скорая помощь. Водитель отделался испугом и ссадинами. А вот ремонт внедорожника обойдется в приличную сумму.

Сейчас устанавливается степень вины водителя и подсчитываются убытки, причинённые городскому имуществу.

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