2018-08-30T15:22:08+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний России «Лизинг Ревю» по ряду ключевых показателей.

Компания стала лидером по объемам инвестиций в лизинг и активы в операционной аренде с показателем 286,3 млрд рублей, по объему портфеля в сегменте подвижного состава (105,1 млрд рублей), а также авиатехники (127,8 млрд рублей).

По объему портфеля в сегменте легкового и коммерческого транспорта, самоходной техники и оборудования ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 крупнейших компаний.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «За годы работы мы выстроили эффективное взаимодействие с большим количеством организаций из различных сегментов. Наибольшую долю в портфеле компании ВТБ Лизинг занимает транспортная отрасль, в частности авиа и железнодорожная техника. Также значимый объем бизнеса у нас приходится на нефтегазовое оборудование. Кроме этого, мы активно развиваем направление Автолизинг. Клиентоориентированность, индивидуальный подход и профессиональный сервис позволяют нам наращивать объемы бизнеса и занимать лидирующие позиции на рынке, а также в самых авторитетных отраслевых рэнкингах».

В исследовании «Лизинг Ревю» приняли участие 58 компаний, которые в совокупности представляют более 80% рынка лизинга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккеисты "Ак Барса" подарили Рустаму Минниханову уменьшенную копию Кубка Гагарина
В Набережных Челнах устроили парад КАМАЗов
Cемь тысяч детей пополнят чебоксарские детсады в сентябре
Дорогой внедорожник въехал в ресторан в центре Казани
Президент "Ак Барса": Спустя три минуты после завершения игры Рустам Минниханов звонит и устраивает разбор матча
У дома № 74 по проспекту Ямашева в Казани отметили праздник двора
В Набережных Челнах на четыре дня весь город оставят без горячей воды
Во дворе проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах уложили асфальт
Валентина Матвиенко поздравила татарстанцев с Днем республики
Жительнице Татарстана светит 10 лет лишения свободы за удар знакомого напильником
Защитник "Рубина" Егор Сорокин впервые вызван в сборную России
В Казани пропал 30-летний мужчина