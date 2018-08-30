2018-08-30T15:12:14+03:00
Общество

Во дворе проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах уложили асфальт

Всего в 2018 году планируется обновить дорожное полотно в 20 дворах
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Чебоксар.Фото: мэрия Чебоксар.
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В Калининском районе Чебоксар продолжается реализация подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы. В её рамках в 2018 году будет отремонтировано дорожное покрытие 20 дворов общей площадью более 12500 квадратных метров.

Так, в настоящее время возле дома №81 по проспекту Тракторостроителей работает техника – здесь завершается ремонт дорожного покрытия между домами, бордюрные камни уже заменены, уложен новый асфальт на тротуарах.

- По всем адресам в Калининском районе пройдут аналогичные работы, - сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

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