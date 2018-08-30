2018-08-30T14:52:43+03:00
Общество

Валентина Матвиенко поздравила татарстанцев с Днем республики

Председатель Совета Федерации считает, что Татарстан - удивительный край
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: Архив КП.Фото: Архив КП.
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К многочисленным поздравлением татарстанцев с Днем республики писоединилась Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она направила поздравительную телеграмму президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

- Сердечно поздравляю вас и всех жителей Республики Татарстан с Днем Республики Татарстан! Татарстан - стратегически важный регион России, сыгравший решающую роль в укреплении позиций Русского государства в Среднем Поволжье. Это удивительный и самобытный край с богатой историей и уникальной культурой, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и конфессий. Жителям Татарстана выпало немало трудностей и испытаний на пути становления и развития республики, но их трудолюбие, бережное отношение к вековым традициям, любовь к родной земле помогают сегодня развивать экономику и социальную сферу, эффективно использовать мощный промышленный потенциал, - сказано в тексте телеграммы.

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