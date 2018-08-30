2018-08-30T14:09:04+03:00
Спорт

Защитник "Рубина" Егор Сорокин впервые вызван в сборную России

Он стал пятым игроком казанского клуба в заявке национальной команды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Еще один игрок казанского "рубина" получил приглашение в сборную России по футболу. Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым обратил внимание на Егора Сорокина.

22-летний защитник только в прошлом сезоне начал регулярно играть в Премьер-лиге. На его счету 26 матчей за клуб, в которых он успел забить 1 гол.

Сорокин стал пятым игроком "Рубина", вызванным на сбор в Новогорске.Ранее вызов в сборную получили защитник Федор Кудряшов, полузащитники Руслан Камболов и Павел Могилевец, а также форвард Дмитрий Полоз.

Все игроки могут сыграть в матче Лиги Наций УЕФА с Турцией, который пройдет 7 сентября в турецком Трабзоне, и контрольном поединке с командой Чехии. Игра пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.

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