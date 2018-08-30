2018-08-30T13:38:09+03:00
Общество

В Набережных Челнах появилась Аллея Героев Советского Союза

Ее открыли в парке Победы
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: мэрия Набережных Челнов.Фото: мэрия Набережных Челнов.
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Сегодня в парке Победы Набережных Челнов состоялось торжественное открытие Аллеи Героев. Здесь установили бюсты 11 героям Советского Союза, погибшим в Великую Отечественную войну или умершим после войны, жизнь которых была связана с городом на Каме.

- В годы Великой Отечественной войны город отправил на фронт более 14 тысяч своих лучших сыновей и дочерей. К сожалению, больше пяти тысяч из них остались на полях сражений, защищая наше отечество. Памятники павшим – это напоминание живущим сегодня людям о тех грозных годах войны, о тех, кто ценой своей жизни, своим беспримерным мужеством, подвигом и храбростью отстоял свободу и независимость нашей Родины, – сказал мэер города Наиль Магдеев.

На Аллее Героев в Набережных Челнах установили памятники Николаю Кошаеву, Юрию Кардашенко, Никите Кайманову, Николаю Майкову, Ильдару Мананову, Николаю Соболеву, Павлу Фролову, Мисбаху Халиуллину, Нурмы Шарипову, Василию Чуйкову и Николаю Якупову.

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