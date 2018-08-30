Жительнице Татарстана светит 10 лет лишения свободы за удар знакомого напильником

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-30T14:26:45+03:00

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Минувшим днем в одно из медучреждений Альметьевска с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был госпитализирован 35-летний мужчина.

По подозрению в совершении этого преступления участковым уполномоченным полиции в тот же день задержана 31-летняя ранее судимая знакомая потерпевшего.

- Женщина рассказала, что они вместе распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой она ударила мужчину напильником, - рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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