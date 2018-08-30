В Казани пропал 30-летний мужчина
Жителей Казани просят помочь в поисках пропавшего мужчины. Как сообщает официальная страница в "ВКонтакте" поискового отряда "Лиза Алерт", 30-летний Артур Аскаров пропал 28 августа текущего года.
Приметы мужчины: Рост 180-185 сантиметров, плотное телосложение, глаза карие, волосы короткие русые. был одет в черную футболку и черные джинсы. Отмечается, что пропавшему может требоваться медицинская помощь.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Артура Аскарова просят сообщить в полицию или волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" по телефонам, указанным в ориентировке.
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