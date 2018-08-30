Главный тренер "Ак Барса": В этом сезоне нам будет непросто, против нас будут играть с большой отдачей, зная, что мы чемпионы

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-30T12:39:56+03:00

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Уже 1 сентября казанский "Ак Барс" стартует в новом сезоне КХЛ. Задачи у клуба амбициозные - надо отстоять завоеванный минувшей весной Кубок Гагарина. Меж тем, сделать это будет непросто. о мнению главного тренера "барсов" Зинэтулы Билялетдинова, каждая команда будет настраиваться на казанский клуб со всей серьезностью.

- Дорогие наши болельщики, вы для нас очень дороги. Мы все – единая семья, и мы все нацелены на наш общий результат, на победу нашей команды. Хочу попросить об одном. Сегодня было сказано много хороших слов в адрес команды и в адрес болельщиков. Но в этом сезоне нам будет непросто, потому что против нас будут играть с большой отдачей, зная, что мы чемпионы. Поэтому поддержите нас, потерпите где-то, а мы своё дело сделаем. Хотелось бы, чтобы в конце сезона мы вновь собрались, подняли Кубок и радовались вместе, - обратился Билялетдинов к болельщикам.

Напомним, что стартовый матч "Ак Барс" проведет в Казани против питерского СКА. Матч состоится 1 сентября в 17:00.

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