В Альметьевске водитель ВАЗа насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-30T12:18:32+03:00

По предварительным данным, водитель легковушки был в состоянии опьянения

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Жуткая авария произошла утром 30 августа в Альметьевске. Примерно в 8:10 на пешеходном переходе водитель ВАЗа 99-й модели на огромной скорости сбил двух женщин, которые переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.

Удар был настолько сильным, что пешеходов отбросило на несколько метров. Обе погибли практически сразу. Водитель отечественной легковушки и не думал останавливаться. Совершив смертельное ДТП, он продолжил нестись по улицам Альметьевска.

Впрочем, далеко уехать ему не удалось. по данным очевидцев, полицейским удалось настичь водителя в одном из городских дворов. Сотрудники автоинспекции установили, что водитель пьян.

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