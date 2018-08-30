Свершилось! В Казани наконец-то открыли станцию метро "Дубравная"

СЕГОДНЯ 12:02 2018-08-30T12:03:16+03:00

Строительство обошлось более чем в 5 миллиардов рублей

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Этого момента в Казани ждали последние несколько месяцев. Наконец-то открыли новую станцию метро "Дубравная". Сроки открытия объекта постоянно переносились. Ее должны были ввести в эксплуатацию еще в июне, президент РТ Рустам Минниханов даже проехался до новой станции, но тогда решили подождать еще, дескать, территорию не облагородили.

На сей же раз все наконец-то пришло в норму. "Дубравная" оказалась готова по всем параметрам и переносить сроки еще дальше просто не было никакого смысла.

Почетные гости, среди которых были президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, осмотрели станцию и проехались на метро до "Проспекта Победы".

К слову, строительство "Дубравной" обошлось более чем в 5 миллиардов рублей. При этом, строительство метро на этом не остановится. По словам Рустама Минниханова, сейчас уже приступили к работам по созданию второй ветки казанского метрополитена.

В Казани начали работы по строительству второй ветки метро.Фото: Александр ЧЕРНОВ

Фото: Александр ЧЕРНОВ

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