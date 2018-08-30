2018-08-30T13:12:24+03:00
Происшествия

Житель Татарстана лишился 215 тысяч, желая купить видеокарту для производства криптовалюты

Он попался на уловку мошенников
Владимир КРУПСКИЙ
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Деньги потерпевший перевел более 2 месяцев назад.Деньги потерпевший перевел более 2 месяцев назад.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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29 августа в полицию Набережных Челнов обратился 49-летний мжчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, 21 июня он перечислил неизвестным 215 440 рублей, желая приобрести видеокарты для производства «криптовалюты». Объявление об их продаже он нашел на одном из сайтов в интернете.

- Не выполнив свои обязательства, аферисты просто заблокировали свои контакты. Только обнаружив это, челнинец обратился в ОВД, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержать аферистов пока не удалось.

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