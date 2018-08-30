2018-08-30T11:47:51+03:00
Происшествия

В Казани полыхал частный дом, есть пострадавший

Пожар произошел поздним вечером на улице Карамзина
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Казани произошел серьезный пожар. Звонок в службе спасения раздался около 22:49. Очевидцы сообщили, что в Авиастроительном районе столицы Татарстана горит жилой дом, расположенный на улице Карамзина.

Прибывшие на место пожарные увидели, что горит кровля частного одноэтажного кирпичного жилого дома и надворных построек. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти одного человека - 66-летнего мужчину. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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