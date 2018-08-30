2018-08-30T11:11:07+03:00
Общество

Президент Турции поздравил Рустама Минниханова и всех татарстанцев с Днем республики

Реджеп Эрдоган пожелал татарстанцам благосостояния и процветания
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Эрдоган считает важными отношения между Турцией и Татарстаном.Эрдоган считает важными отношения между Турцией и Татарстаном.
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По случаю Дня республики Рустам Минниханов принимает поздравления от многих видных политических деятелей. Так, поздравление президенту РТ и всем татарстанцам с Днем республики прислал президент Турции Реджеп Эрдоган.

-Искренне поздравляю Вас и братский народ Татарстана с праздником – Днем Республики, - говорится в тексте телеграммы. – Наши отношения с Татарстаном, опирающиеся на глубокие исторические и братские связи, в рамках заложенных основ продолжают развиваться во всех сферах сотрудничества. Желаю Вам и братскому народу Татарстана благосостояния и процветания, - заявил турецкий лидер.

К поздравлениям также присоединился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавашоглу. Он, в частности, выразил уверенность в том, что отношения Татарстана и Турции, вносящие вклад в сотрудничество между Турцией и Российской Федерацией, будут плодотворно развиваться.

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