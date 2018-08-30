Президент казанского "Ак Барса": Задача клуба - защитить чемпионство

СЕГОДНЯ 10:48 2018-08-30T10:48:49+03:00

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Уже в субботу, 1 сентября, стартует новый сезон КХЛ. К казанскому "Ак Барсу" будет приковано повышенное внимание. Это и понятно, ведь именно клуб из Татарстана - действующий обладатель Кубка Гагарина.

Именно в Казани и откроется новый сезон в российском хоккее. "Ак Барс" и питерский СКА разыграют Кубок Открытия. Этот же матч станет открытием сезона в Континентальной Хоккейной лиге. Накануне президент клуба Наиль Маганов озвучил задачу на сезон.

- В прошлом сезоне мы добились великолепного результата – спустя восемь лет снова завоевали чемпионство и стали самым титулованным клубом КХЛ. В субботу начнётся новый сезон, и задача для нас будет трудной – защищать чемпионство всегда сложнее, но «Ак Барс» справлялся и с этим. Наша команда готова к сезону и с вашей поддержкой, помощью трибун, мы способны на многое. У нас замечательные болельщики, лучшие в Лиге. Убеждён, мы покажем это всей стране и зимой, когда Татарстан впервые примет Неделю Звёзд КХЛ, - заявил Маганов.

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