На маршруты в Чебоксарах вышли новые автобусы

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-30T10:28:36+03:00

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Автобусный парк Чебоксар постепенно обновляется. Частники, которые планируют участвовать в конкурсах и аукционах, рассчитывают на свои силы в осуществлении пассажирских перевозок в регионе, присматриваются в ценам заводов – изготовителей транспортных средств, строят планы.

Так, на маршрут Чебоксары-Сосновка вышел новенький автобус ПАЗ Вектор NEXT, а из столицы республики в Новочебоксарск можно отправиться на автобусе марки МАЗ. Частный перевозчик планирует заключить договор на покупку 10 автобусов.

Автобусы понравились первым пассажирам, они вместительны (рассчитаны на 73 пассажира), современны, удобны, с низким полом, оборудованы средствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями. В автобусе имеется 27 сидячих, 45 стоячих мест и 1 место для маломобильных граждан.

Отметим, что оба транспортных средства работают на газомоторном топливе, что экологично и экономно с финансовой точки зрения.

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