Президент Татарстана: У нас есть все основания с удовлетворением и гордостью отметить серьезные успехи во всех сферах жизни.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к татарстанцам с поздравительной речью по случаю Дня Республики.
- Уважаемые татарстанцы! От души поздравляю вас с главным государственным праздником Татарстана – Днем Республики! Политическая стабильность в Татарстане опирается на долговременные традиции межнационального и межконфессионального согласия, слаженную работу всех уровней и ветвей власти, успешное развитие институтов гражданского общества. Опираясь на эти достижения, сегодня республика уверенно удерживает позиции одного из регионов-лидеров. Мы реконструируем дороги, облагораживаем наши города и села, строим современное комфортное жилье. Мы создаем новые учебные и лечебные центры, где уже сегодня можно получить качественное образование и высокотехнологическую медицинскую помощь. В День Республики у нас есть все основания с удовлетворением и гордостью отметить серьезные успехи во всех сферах жизни, - отметил президент РТ.
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