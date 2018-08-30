Президент Татарстана: У нас есть все основания с удовлетворением и гордостью отметить серьезные успехи во всех сферах жизни.

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-30T10:11:21+03:00

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к татарстанцам с поздравительной речью по случаю Дня Республики.

- Уважаемые татарстанцы! От души поздравляю вас с главным государственным праздником Татарстана – Днем Республики! Политическая стабильность в Татарстане опирается на долговременные традиции межнационального и межконфессионального согласия, слаженную работу всех уровней и ветвей власти, успешное развитие институтов гражданского общества. Опираясь на эти достижения, сегодня республика уверенно удерживает позиции одного из регионов-лидеров. Мы реконструируем дороги, облагораживаем наши города и села, строим современное комфортное жилье. Мы создаем новые учебные и лечебные центры, где уже сегодня можно получить качественное образование и высокотехнологическую медицинскую помощь. В День Республики у нас есть все основания с удовлетворением и гордостью отметить серьезные успехи во всех сферах жизни, - отметил президент РТ.

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