"Рубин" усилился голкипером "Зенита"

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-30T10:00:02+03:00

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За два дня до закрытия трансферного окна в российской Премьер-лиге казанский "Рубин" укрепил вратарскую позицию. Так, контракт с клубом подписал 25-летний голкипер питерского "Зенита" Егор Бабурин. Ближайший сезон он проведет в "Рубине" на правах аренды. 2

Всю свою профессиональную карьеру Бабурин провел в клубе из Санкт-Петербурга, за который выступает с 2010 года. Он играл за молодежный состав "Зенита", "Зенит-2" и главную команду "Зенита". В премьер-лиге на его счету 6 матчей, в которых он не пропустил ни одного гола. Также в активе голкипера 5 матчей за молодежную сборную страны.

Отметим, что Бабурин стал третьим игроком в это межсезонье, который перебрался из "Зенита" в "убин" на правах аренды. Ранее аналогичным курсом проследовали защитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз.

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