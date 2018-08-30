2018-08-30T08:56:28+03:00
Общество

Ильсур Метшин: Казань становится еще более комфортным и привлекательным городом для проживания

Мэр столицы Татарстана поздравил жителей Казани с Днем города и Днем республики
Владимир КРУПСКИЙ
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Ильсур Метшин поздравил казанцев с праздниками.Ильсур Метшин поздравил казанцев с праздниками.
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Сегодня в Казани отмечают сразу два праздника - День города и День республики. По этому случаю мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин обратился к жителям Казани с поздравительной речью.

- Дорогие казанцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани! Сегодня Казань становится еще более комфортным и привлекательным городом для проживания, центром притяжения для людей со всего мира, в том числе благодаря проведению различных масштабных событий. В этом году наш город успешно принял матчи чемпионата мира по футболу FIFA - грандиозного спортивного события. Мы продолжаем обновлять облик нашей столицы, ремонтируя дороги, дома и дворы. Строим школы, приводим в порядок дома культуры, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры. Общими усилиями смогли сделать нашу любимую Казань еще краше и комфортнее. Все достигнутые победы - это результат плодотворного труда каждого из горожан, - заявил Метшин.

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