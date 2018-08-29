В Чувашии водитель ВАЗа погиб, вылетев в кювет

СЕГОДНЯ 17:39 2018-08-29T17:39:55+03:00

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Накануне, 28 августа, на 20 километре автодороги "Аниш" Урмарского района Чувашии под колесами автомобиля "Митсубиси Лансер" оказалась 47-летняя женщина. Она выезжала со второстепенной дороги на своем велосипеде, не обратив внимание на машину, которая двигалась по шоссе. Позже 65-летний водитель объяснил случившийся наезд тем, что он попросту не успел среагировать на маневр велосипедстки. Женщина, которая оказалась местной жительницей, была госпитализирована в больницу с травмой головы.

Меньше повезло молодому человеку в Батыревском районе республики. Там, сегодня примерно в четыре часа утра водитель автомобиля "ВАЗ 21124" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, а после - в кювет. Здесь он проторанил металлическое ограждение и перевернулся. Парень скончался на месте. Позже стало ясно, что им был 26-летний сельчанин. Злосчастиную машину он приобрел всего полтора месяца назад. Прав у парня не было.